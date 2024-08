Prefeitura de Rolândia publica edital para contratações temporárias na área da saúde

A Secretaria de Saúde de Rolândia (região metropolitana de Londrina) publicou o edital de abertura do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de profissionais da saúde, por prazo determinado.





As vagas ofertadas são para auxiliar de enfermagem com a jornada de trabalho de 40h e terapeuta ocupacional com a jornada de 30h.





Para se inscrever a vaga de auxiliar de enfermagem é nescessário que o candidato possua o ensino médio completo, curso de auxiliar de enfermagem, registro no conselho competente (Coren), experiência mínima de seis meses como auxiliar e/ou técnico de enfermagem na área pública ou privada comprovada em carteira ou declaração da instituição. Já para a vaga de Terapeuta ocupacional é nescessário o ensino superior completo em terapia ocupacional e o registro no conselho da categoria.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 16 e 30 de agosto, somente através do site da prefeitura de Rolândia.