Quase 75 mil candidatos farão prova do concurso unificado no Paraná

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão aplicadas neste domingo (18) em todo o país. Serão 2,11 milhões de candidatos na disputa por 6.640 vagas, uma média de 318 inscritos por vaga. De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 74.716 candidatos farão a prova em nove cidades do Paraná, 10.898 em Londrina.







A segunda maior cidade do estado também vai receber o segundo maior número de inscritos, atrás apenas de Curitiba, com 32.239 candidatos. Cascavel (10.038), Maringá (7.979), Ponta Grossa (4.624), Guarapuava (3.028), São José dos Pinhais (2.179), Umuarama (2.158) e Paranaguá (1.568) completam a lista.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao todo, são 76 locais de prova no Estado. Em Londrina são 13, sendo a Faculdade Anhanguera - unidade Piza - o que vai receber a maior quantidade de candidatos: 1.975. Os outros locais de provas não foram divulgados pelo Ministério.







O governo federal solicitou, via ofício, em julho, que os municípios evitassem realizar grandes eventos no dia 18 de agosto. Segundo o Ministério, o objetivo é favorecer o deslocamento da população no dia do exame, além de manter a segurança nos locais de aplicação. O MGI também fez pedido para que as cidades alinhassem junto às empresas que realizarão o fornecimento de água, energia, tráfego urbano, transporte público e população, para que consigam receber os candidatos.



Publicidade





Por meio de nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou que não recebeu informações dos organizadores do concurso quanto aos locais de prova e o número de candidatos aguardado. No entanto, a autarquia informou que o sistema será monitorado com a presença de fiscais da companhia e das concessionárias espalhados pelos terminais de integração. “Eles farão o acompanhamento da demanda, liberando ônibus extras conforme necessário”.





Em contato com as empresas de transporte rodoviário, a administração do Terminal Rodoviário de Londrina informou que não há registro de ônibus extras para Londrina no domingo, mas também informou que estará de prontidão para atender um possível aumento da demanda pelo serviço durante o fim de semana.

Publicidade