Primeiras doses contra a Covid-19 exclusivas para adolescentes são enviadas aos municípios

A Secretaria estadual da Saúde iniciou nesta quarta-feira (20) a distribuição de 343.772 vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 regionais no Estado. O envio é feito por via terrestre. São 217.572 para primeira aplicação (D1) de adolescentes, 118.300 para segunda dose (D2) e 7.900 para primeira dose (D1) da população de 18 a 59 anos.

As doses da Pfizer/BioNTech destinadas para D1 são do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde para adolescentes de 12 a 17 anos,sem comorbidades. Anteriormente, somente os grupos prioritários haviam sido contemplados. Já as D2 são para complemento do esquema vacinal.

“Insistimos para que os adolescentes também fizessem parte da vacinação contra a Covid-19. Continuamos na expectativa de que novas doses cheguem o quanto antes ao Paraná. Daremos também continuidade com as segundas doses para a efetiva imunização da população”, disse o secretário Beto Preto. A estimativa do Ministério da Saúde, segundo a pauta de distribuição, é que o Paraná tenha 936.296 adolescentes.

Das vacinas CoronaVac/Butantan, 14.400 doses (7.200 D1 e 7.200 D2) foram remanejadas da 2ª Regional de Saúde para o município de Maringá. As 700 restantes para primeira dose (D1) são do remanescente da população adulta que ainda não se vacinou e D2 referente à 55ª remessa.







Já as 1.850 doses da AstraZeneca/Fiocruz são para a população que iniciou a imunização com D1 na 43ª remessa.