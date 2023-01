Quase 69 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço atrasada

Cerca de 69 milhões de brasileiros ainda não receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19.





A Rede Nacional de Dados em Saúde mostra ainda que mais de 30 milhões de pessoas não receberam a segunda dose do reforço, enquanto 19 milhões de pessoas não buscaram sequer a segunda dose do esquema vacinal primário.

Em Londrina foram aplicadas 1.431.102 doses na cidade. Desse total, 460.734 doses foram da Astrazeneca, 268.963 da Coronavac, 83.910 da Janssen e 617.495 da Pfizer. Por tipo, 491.190 receberam a primeira dose em Londrina (34,32%), 458.373 receberam a segunda dose (32,03%), 316.901 receberam a dose de reforço (22,14%), 141.559 receberam a segunda dose de reforço (9,89%), 13.227 receberam dose única (0,92%) e 9.852 receberam a dose adicional (0,69%) na cidade.





A reportagem tentou entrevistar algum representante da pasta de saúde de Londrina, mas a assessoria de imprensa da prefeitura informou que o secretário Felippe Machado estava em Curitiba, em reunião com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, para tratar exatamente sobre esse assunto e iria se pronunciar posteriormente.

Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, desde o início da vacinação contra a Covid-19, o Paraná já registrou 28.444.474 doses aplicadas, sendo 10.227.649 primeiras doses (35,96%), 9.433.464 segundas aplicações (33,16%), 339.628 doses únicas (1,19%), 6.327.426 primeiras doses de reforço (22,24%), 1.656.458 segundas doses de reforço (5,82%) e 459.849 doses adicionais (1,62%).





Os dados foram atualizados no dia 3 de janeiro.

ORIENTAÇÃO





Beto Preto destacou para a importância de estar com o calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado.





“Orientamos as pessoas a se protegerem o quanto antes, pois ainda existe um tempo até que a vacina atue completamente no sistema imunobiológico. Iniciar 2023 com as doses em dia, trará mais tranquilidade e proteção contra a doença”, reforçou.





