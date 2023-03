Saúde alerta para os cuidados com doenças e alergias típicas do outono

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta para os cuidados com as doenças típicas da nova estação – o outono, que inicia nesta segunda-feira (20).





Temperaturas mais baixas e o ar seco podem agravar alguns problemas, especialmente as doenças respiratórias e alergias nessa época do ano.

As chamadas “doenças de outono” acometem, em sua maioria, idosos e crianças, principalmente aqueles que têm baixa imunidade. Gripe (Influenza), resfriado, otite, sinusite e pneumonia são algumas das mais frequentes.





Apesar dos diferentes sintomas, alguns cuidados e orientações são comuns a elas, como evitar a automedicação e frequentar ambientes muito fechados e aglomerações.

As Síndromes Gripais (SG), frequentes nessa época, se manifestam pela febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.





A SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que é a forma mais severa da doença, atingiu mais de 66 mil paranaenses no ano passado.

De acordo com os dados dos Informes de Vírus Respiratórios, publicados mensalmente pela Sesa em 2022, durante os meses de referência ao outono houve um aumento de 82% dos casos de SRAG hospitalizados.





Até 2 de abril havia 17.547 pacientes internados, número que passou de 32 mil na segunda quinzena de junho.

“Para diminuir as complicações dessas doenças virais que afetam o sistema respiratório, temos a oferta das vacinas contra a Influenza e a Covid-19. Ressaltamos a importância da imunização. Apesar das temperaturas ainda estarem mais altas, a tendência é que haja uma mudança”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





HÁBITOS

Alguns hábitos podem ajudar na proteção e fortalecimento das defesas do corpo, como a alimentação equilibrada, manter os locais arejados, com janelas abertas, e estar com os exames de rotina em dia.





Dentre as ações, duas são essenciais pela efetividade na proteção contra essas doenças: a vacinação e o ato de lavar as mãos com frequência.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma boa higienização das mãos é vital na prevenção de quaisquer infecções adquiridas e na atenção à saúde. O simples ato de lavar as mãos reduz em até 40% o risco de contrair doenças como gripe, conjuntivite e dor de garganta.





PROTEÇÃO





A vacina contra a gripe oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é do tipo trivalente e protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma da influenza B. Ela faz parte da campanha do Ministério da Saúde contra a doença e é destinada para vários grupos prioritários.





Já a vacina contra a Covid-19 está disponível nas salas de vacinação de todos os municípios do Paraná.