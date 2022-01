Anvisa investiga 20 casos de Covid-19 em navio no Rio

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS Rio), em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi informada da existência de cerca de 20 casos confirmados de covid-19 no navio MSC Preziosa, que chegou na manhã de hoje (2) ao Porto do Rio, proveniente de Armação de Búzios, na Região dos Lagos.

Em conjunto, a SMS Rio, a Anvisa e a Secretaria de Estado de Saúde estão realizando investigação epidemiológica, “a fim de determinar o cenário epidemiológico da embarcação e tomar as medidas de prevenção e controle”, informou a SMS Rio, em nota. Todos os pacientes, assim como os cerca de 35 a 40 contactantes, estão cumprindo isolamento a bordo. O Livro Médico de Bordo do Preziosa já foi analisado pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município.

O transatlântico ficou ancorado em Copacabana para assistir à queima de fogos, rumando em seguida para Armação dos Búzios, onde foram constatados os casos da doença.





A Anvisa informou à Agência Brasil, por meio de sua assessoria de imprensa, que está a bordo, investigando os casos, e deverá soltar uma nota quando o trabalho for encerrado. Não há, entretanto, certeza de que a investigação seja concluída neste domingo.