Saúde atende mais de 600 pessoas com exames oftalmológicos em Apucarana

O Comboio da Saúde, programa do Governo do Estado, realizado pela secretaria estadual da Saúde, que busca acelerar os procedimentos de oftalmologia e ofertar atendimento regionalizado e descentralizado em todo o Paraná, passou por Apucarana, no Norte do Estado, neste sábado (1).





Durante todo o dia, mais de 600 pacientes com idade acima de 55 anos passam por exames de catarata e pterígio e, se tiverem indicação, serão encaminhados para cirurgia.

A estratégia tem como objetivo possibilitar a análise e adiantar consultas e exames pré-operatórios, gerando maior fluxo de atendimento e garantindo mais agilidade a pacientes.





Com cerca de 13 mil pessoas atendidas, o Comboio da Saúde já passou por 21 municípios estratégicos que abrangem as 22 Regionais de Saúde, resultando em mais de 8,5 mil cirurgias.

