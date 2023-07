Londrina contabiliza 29 mil casos de dengue, aponta boletim

A secretaria municipal de Saúde de Londrina divulgou um boletim atualizado com dados sobre a situação da dengue, na quinta-feira (29).





De acordo com o levantamento, desde janeiro deste ano, foram registradas 59.880 notificações por suspeita da doença, das quais 29.060 foram confirmadas e 10.175 foram descartadas. No momento, 20.645 notificações estão em análise, e Londrina contabiliza 28 óbitos causados pela dengue em 2023.



Para combater a dengue, a prefeitura vem realizando diversas iniciativas, como o projeto-piloto conduzido em parceria com a empresa Forrest Brasil Tecnologia. A partir de 10 de julho, será feita a soltura semanal de 350 mil machos estéreis do mosquito Aedes aegypti no Conjunto Mister Thomas (zona leste). Esses insetos fecundarão as fêmeas do Aedes aegypti, porém, os ovos resultantes não prosperarão, o que deverá diminuir progressivamente a quantidade de mosquitos no município.





As equipes da Saúde seguem atendendo casos suspeitos de arboviroses e realizando busca de novos sintomáticos, assim como vistorias em imóveis classificados como pontos estratégicos, eliminações de possíveis criadouros e averiguações de denúncias feitas por munícipes pelo número 0800-400-1893 e através da Ouvidoria.





