Saúde cadastra quase 9 mil crianças para vacinação anti Covid em Londrina

Entre a última sexta-feira (17) e este domingo (19), a Secretaria Municipal de Saúde registrou 8.850 cadastramentos de crianças entre cinco e 11 anos de idade para vacinação contra a Covid-19.

A secretaria não tem uma estimativa da população total do município nessa faixa etária, mas considerou o número “relevante”.

“Não temos uma projeção de análise, mas é um número relevante e é importante que todos se cadastrem e busquem a vacina”, ressaltou o secretário Felippe Machado.





Na rede municipal de educação, há 30 mil alunos de cinco a 11 anos matriculados, mas há ainda os estudantes da rede privada e outras crianças que eventualmente estejam fora da escola.





A liberação do cadastro em Londrina aconteceu na manhã de sexta-feira, um dia depois de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer, em uma dosagem ajustada para esta faixa etária.

O início do agendamento, no entanto, ainda depende da compra e distribuição do imunizante pelo Ministério da Saúde.







