Saúde de Arapongas implanta atendimento psiquiátrico em duas unidades

A medida vem para ampliar o acesso da população, diminuindo a demanda de pacientes que aguardam por atendimento em psiquiatria. “A proposta foi pensada para atender a demanda em diferentes regiões”, definiu o enfermeiro e gerente do 18 Horas do Petrópolis, Maicon Depieri.

A secretaria municipal de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) implantou no Pronto Atendimento 18 Horas “Luiz Beffa”, do Jardim Petrópolis, e no Pronto Atendimento 18 Horas “Antônio J. Marques”, na zona sul, ambulatórios descentralizados com atendimentos psiquiátricos.

Datas e horários

Conforme a secretaria, no Pronto Atendimento 18 Horas do Petrópolis, as consultas acontecem todas as terças-feiras – das 18h às 22h. Já no Pronto Atendimento 18 Horas da Zona Sul os atendimentos ocorrem todas as quintas-feiras. O cronograma conta com 12 consultas agendadas. Após a consulta, também já é agendado o retorno do paciente.





Os atendimentos são conduzidos pelo especialista Rafael Jun Morimoto. “ O ambulatório descentralizado gera maior adesão e traz condições de melhor prognóstico do paciente”, observou Depieri. Além disso, o 18 Horas do Petrópolis conta também com serviço de psicologia – atendendo toda a região.

