Saúde distribui no Paraná material sobre cuidados com sobrepeso e obesidade

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) iniciou nesta semana a distribuição de diversos materiais técnicos para apoiar e reforçar a Linha de Cuidado às Pessoas com Sobrepeso e Obesidade do Paraná.





As versões impressas visam fortalecer a promoção da alimentação adequada e saudável em todas as fases do ciclo da vida da população paranaense. Os materiais são destinados aos 399 municípios do Estado, em especial às equipes da Atenção Primária à Saúde, e contabilizam um investimento de quase R$ 300 mil.

Os impressos são uma importante ferramenta de auxílio para levar informações confiáveis e acessíveis à população e contribuir para a promoção da saúde e cuidado integral, já que mais de 36% das pessoas avaliadas nas Unidades de Saúde do Paraná, em 2023, estavam com obesidade.





Dados recentes da Sesa revelam que das 1.618.413 pessoas que tiveram peso e altura registrados nos sistemas de informação da Atenção Primária, 582.891 estavam com algum grau de obesidade, segundo a classificação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Apesar da possibilidade de acesso à versão eletrônica dessas publicações no site da Sesa, elas muitas vezes não chegam ao conhecimento de todos os profissionais ou há dificuldade de consultá-las em seu local de trabalho”, disse a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria, Maria Goretti David Lopes.





“A distribuição da versão impressa torna o conteúdo desses materiais mais acessível aos profissionais de saúde, facilitando com que cumpram o objetivo para o qual foram criados”.

