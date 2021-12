Saúde distribui mais 201 mil vacinas contra a Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) descentraliza nesta quarta-feira (15), por via terrestre, 201.041 vacinas contra a Covid-19 para as suas Regionais no Paraná. Os imunizantes são referentes às 72ª e 73ª pautas do Ministério da Saúde.

Desse total, 136.100 são vacinas da Janssen para dose de reforço da população em geral acima de 18 anos e de fronteira. Outras 63.576 vacinas Pfizer/BioNTech serão distribuídas por solicitação dos municípios para primeira e segunda doses e dose DE reforço para o público acima de 12 anos.

Além dessas, mais 1.365 AstraZenecas serão enviadas para atender a população indígena de 18 a 59 anos com a segunda dose (D2).





“Temos doses suficientes para atender a população, por isso a importância em todos comparecerem aos postos e locais de vacinação. Só assim não seremos alvo fácil para o vírus”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.