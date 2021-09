Saúde envia 303 mil doses de vacina contra a Covid-19 ao Paraná

O Ministério da Saúde informou neste sábado (11) uma prévia da 50ª pauta de distribuição e deve contemplar o Paraná com mais 303.030 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. O lote ainda não tem data confirmada para envio, mas deve chegar nos próximos dias.

Este será o maior lote destinado integralmente à primeira dose (D1) que o Paraná recebeu nas últimas semanas. Devido à proximidade do prazo de aplicação para as segundas doses (D2), especialmente da AstraZeneca e Pfizer, que possuem intervalo de 12 semanas entre a D1 e a D2, os últimos envios do ministério têm priorizado a finalização do esquema vacinal.

As novas vacinas darão continuidade à imunização da população adulta, que já passa de 90% deste público com ao menos uma dose no Paraná.





Segundo os dados do vacinômetro nacional, o Estado já aplicou 11.616.770 vacinas, sendo 7.647.734 primeiras doses (D1), 321.118 doses únicas (DU) e 3.647.918 segundas aplicações (D2).