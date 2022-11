Secretaria de Saúde abre mais 4 mil vagas para vacinação e cria botão para cancelar agendamento

No próximo sábado (3), das 7h às 19h, a Prefeitura de Londrina vai realizar mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19. São mais 4 mil vagas para pessoas com 18 anos ou mais. Os interessados já podem agendar um horário e escolher entre as Unidades Básicas de Saúde do Maria Cecília (zona norte), do Santa Rita (região oeste) e do Ouro Branco (zona sul), além no Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab), que fica na Rua Benjamin Constant, 500, no Centro.





Uma das novidades desse mutirão é o aumento em 20% nos horários abertos no agendamento. Segundo o secretário de Saúde, Felippe Machado, essa medida vem na tentativa de diminuir o número de horários vazios deixados por aqueles que agendam um horário, mas não comparecem. Somando-se os dois últimos mutirões, quase 5.000 pessoas agendaram a vaga, mas não foram receber a vacina. “Tivemos, no último sábado, unidades com 30% de absenteísmo e na outra semana foi da mesma forma. Então, estamos colocando 20% a mais de vagas do que teríamos de capacidade usual dentro do nosso processo de vacinação, para tentar suprir as faltas que têm gerado esse absenteísmo de 20% a 30%”, explicou Machado.



Publicidade

Publicidade





Outra inovação é que, a partir de hoje (30), aqueles que agendarem um horário, mas não conseguirem comparecer por variados motivos, poderão cancelar o agendamento prévio. Um novo botão foi instalado na página oficial dos agendamento pelo site da Prefeitura de Londrina (clique aqui para agendar) e assim que acionado, ele colocará a vaga novamente no sistema.





As outras 4.000 vagas que tinham sido abertas para a semana já se esgotaram. Por isso, no momento, há apenas horários para sábado (2). Podem receber o reforço vacinal todos os cidadãos que já tomaram as 1ª e 2ª doses, mas também aqueles que não completaram o esquema inicial contra a Covid-19. No Centrolab há 1.200 vagas, na UBS do Ouro Branco mais 1.000 e nas UBS do Maria Cecília e do Santa Rita mais 900 em cada. Esses mutirão de vacinação só são possíveis, porque a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 14 mil doses no dia 18 de novembro e outras 15 mil em 21 de novembro.





Vacina baby – Na sexta-feira (2) devem chegar mais 700 doses da vacina baby. Segundo dados da Secretaria de Saúde, no momento, das mais de 1.500 crianças de seis meses a menores de 3 anos, em Londrina, apenas 422 foram vacinadas. A expectativa é que, com a chegada das novas doses, a agenda de horários para a vacinação baby seja aberta quinta (1º), com vagas da próxima semana, assim como para as crianças e adolescentes.