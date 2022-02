Secretaria de Saúde divulga nota orientando sobre medidas contra a Covid-19 no Carnaval

Uma nota orientativa, contendo as medidas de prevenção à Covid-19 que devem ser adotadas durante o feriado de Carnaval, foi publicada pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta quarta-feira (23). Além da importância de completarem o esquema vacinal, o documento ressalta que as pessoas devem redobrar os cuidados como o uso de máscara e de álcool em gel e evitar aglomerações.



A Nota Orientativa 01/2022 aconselha que eventos sejam em ambientes abertos e, nos casos de locais fechados, que a lotação máxima seja de 70% da capacidade. Os organizadores de eventos também são responsáveis pela elaboração, execução e monitoramento do protocolo de segurança dos colaboradores, fornecedores e público em geral.



“Tivemos um imenso número de novos casos no início do ano. Aglomerações, festividades e viagens foram as grandes vilãs. Esse cenário não pode se repetir”, diz o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.



“Portanto, peço a todos os paranaenses que não descuidem dos protocolos sanitários, usem a proteção indicada e, de preferência, façam o teste em caso de algum sintoma”, declarou.



O documento ainda ressalta as ações a serem executadas pelos organizadores dos eventos para que seja garantida a informação, como deverá ser o controle de acesso aos locais, os sanitários e a alimentação.

