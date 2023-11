Mesmo com recesso na UEL, Hemocentro funciona normalmente nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20), no qual se celebra a Consciência Negra, o Hemocentro do HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) funcionará normalmente, das 8h às 18h30, mesmo com a Universidade em recesso.





SEMANA DO DOADOR DE SANGUE

Na semana de 20 à 25 de novembro, o Hemocentro promove uma atividade especial para marcar o Dia Nacional do Doador de Sangue (25), oferecendo lanches especiais aos doadores.





O doador deve ter entre 16 e 59 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. É preciso levar documento oficial com foto, estar hidratado e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.

