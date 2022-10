Shopping de Londrina oferece palestras gratuitas sobre câncer de mama neste sábado

Neste sábado (22), das 14h às 17h, o Boulevard Shopping terá uma programação especial para as mulheres com palestras gratuitas sobre temas relacionados ao câncer de mama, temática alusiva ao Outubro Rosa. Entre os profissionais convidados estão nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e oncologistas.





O evento, que será realizado no piso superior do empreendimento em frente à loja Passaletti, contará com a participação da oncologista clínica Rafaela Pirolli, das psicólogas Maria Beatriz Carvalho Devides e Marlene Pontes Rodrigues, da acupunturista Erika Senise, da fisioterapeuta pélvica Alini Cardoso Mati e da nutricionista oncológica Juzeli Passador.





“O nosso principal objetivo é acolher as mulheres que estão com diagnóstico de câncer de mama para contribuirmos com informações relevantes que vão ajudá-las a passar por esse período de tratamento. Vamos também esclarecer dúvidas sobre a origem do câncer de mama, se genético ou derivado do estilo de vida. E trocar informações sobre o autocuidado, contando com a presença de profissionais especializadas que muitas vezes não estão acessíveis a todas as mulheres”, afirmou Juzeli Passador, organizadora da iniciativa em conjunto com o Boulevard Shopping.