Tecnologia reduz mais de 90% da infestação do mosquito da dengue em cidades brasileiras

A dengue é uma enfermidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a doença é endêmica e representa um grave problema de saúde pública.





A dengue pode ser erradicada? A tecnologia do CNV (Controle Natural de Vetores), única no mundo, reduziu mais de 90% da infestação do Aedes aegypti em cidades brasileiras.

As medidas de combate são urgentes. Dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde mostram o maior número de mortes registrados no país - 1000 em 2022 -, e um aumento de 162,5% no número de casos em comparação a 2021.





Em 2022 foram 1.450.270 casos prováveis da doença no Brasil, e deixando um cenário de alerta de epidemia da doença em 23, dos 27 estados da federação para este ano.

A tecnologia do Controle Natural de Vetores, desenvolvida pela empresa Forrest Brasil, com participação de cientistas paranaenses e israelenses, consiste na liberação de mosquitos machos estéreis de forma massiva, que se acasalam com fêmeas selvagens, impedindo a procriação e promovendo gradativamente a redução da infestação do mosquito e de doenças transmitidas por eles, como a dengue, chikungunya e zica.





O projeto foi aprimorado e utilizado em cidades como Jacarezinho e Ortigueira no estado do Paraná, onde foram registradas reduções superiores a 90% na infestação do mosquito. Agora, ela começa ser aplicada também no município de Jaguariaíva.

Em Ortigueira, no tratamento realizado entre 2020 e 2022, a redução de infestação do mosquito foi de 99%. Ao mesmo tempo, cidades vizinhas que não adotaram o tratamento, sofreram surtos de dengue e outras ameaças de epidemia.





Por meio desse método, a cidade conseguiu controlar a dengue de maneira significativa, mostrando que a doença pode sim ser erradicada com as tecnologias certas. O projeto contou com a parceria da empresa Klabin e da Prefeitura do município para ser implementado.

Outra vantagem é que a tecnologia é amiga do meio ambiente, já que não gera resíduos e não prejudica a saúde das pessoas e animais.





Hoje, a fábrica de produção de mosquitos estéreis está instalada em Londrina, norte do estado do Paraná, apresentando capacidade para atendimento de vários municípios por meio de metodologias inovadoras para a produção de mosquitos.

DESAFIOS





Hoje, a prevenção e o controle da dengue são baseados em medidas de combate ao mosquito como fumacê e ações de conscientização para retirada de lixo e entulho para eliminação de criadouros do mosquito, especialmente onde fica água parada ou acúmulo dela – os conhecidos mutirões.

Estas são medidas que vem se demonstrando pouco eficazes, já que historicamente não acabam com o problema, que é a proliferação do mosquito.





Além disso, alguns estudos vêm demonstrando o aumento da resistência dos mosquitos aos inseticidas, ressaltando a importância da utilização de novas tecnologias no enfrentamento ao mosquito.





A dengue é uma doença infecciosa, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, afeta milhares de pessoas em todo o mundo e é endêmica em muitos países, o que inclui o Brasil. É um problema de saúde pública devido aos sintomas graves e complicações, como a dengue hemorrágica.