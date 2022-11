Três a cada dez agendados faltam a mutirão de vacinação contra a covid em Londrina

A secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço do mutirão de vacina contra Covid-19, realizado no sábado (26), em 12 unidades de saúde de Londrina. Das 5 mil pessoas que agendaram horário para receber a dose do imunizante, apenas 3.486 compareceram no horário, ou seja, foi registrado um índice de 1.514 faltosos - 30,28% do total.





“Fazemos um apelo para a população que faz o agendamento, que ela compareça para se vacinar. Tivemos um índice alto de faltantes no penúltimo mutirão com mais de 2 mil pessoas que agendaram e não compareceram e agora mais 1500. Isso é muito ruim, porque além de deixar nossa equipe ociosa, a logística organizada é muito grande e a pessoa que falta, tira a vaga de outras que queriam se vacinar, mas que acabaram não conseguindo”, disse o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Ele explicou que o objetivo dos mutirões é agilizar a vacinação do público maior de 18 anos, o que em Londrina representa 80 mil pessoas.





Das 4 mil vagas que abriram ao meio-dia de sexta-feira (25), ainda restam 977 vagas distribuídas em todas as UBS da cidade. Podem agendar um horário, através do site da Prefeitura, os cidadãos interessados em tomar as doses de reforço e aquelas do esquema inicial contra a Covid-19 (1ª e 2ª doses).





