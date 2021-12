Um terço dos casos de infertilidade são provocados por fatores relacionados ao homem

No mundo, estima-se que entre 10% e 15% dos casais em idade reprodutiva enfrentam alguma dificuldade para engravidar. Em um terço dos casos, a infertilidade é causada exclusivamente por fatores relacionados ao homem.

De acordo com o médico Guilherme Wood, especialista em reprodução assistida na Huntington Medicina Reprodutiva, em entrevista à Agência Brasil, fatores genéticos, uso de anabolizantes, doenças hormonais e a varicocele são os principais causadores da infertilidade masculina. Ela também pode ser provocada por alguns hábitos do dia a dia, como deixar o notebook no colo, ingerir bebidas alcoólicas em excesso ou consumir alimentos quentes em recipientes de plástico.

“Entre as causas mais graves estão as genéticas, que podem causar a azoospermia, quando não tem nenhum espermatozoide no fluido ejaculado; e o uso de alguns medicamentos, principalmente anabolizantes, que traz diminuição ou até pode zerar a produção de espermatozoides. Há também as doenças hormonais e a varicocele, que é uma das principais causas e que é basicamente as varizes nos testículos."





Apesar da infertilidade masculina ser frequente, ela ainda é considerada um tabu e, quando o casal não consegue engravidar, o problema é investigado primeiramente na mulher.





“Quando se compara os exames que a mulher tem que fazer com os do homem para começar a investigação de infertilidade, o exame do homem é bem mais simples, que é basicamente o espermograma. Mesmo assim, não é raro o casal chegar na clínica de reprodução depois de focar muito tempo na saúde da mulher, na investigação e nos exames mais difíceis e, muitas vezes, mais caros e mais chatos de serem feitos e até mesmo dolorosos. A mulher chega ao consultório já tendo feito toda a investigação e o homem demora a fazer isso porque achava que não tinha nenhum problema", explica Wood.

Caso haja suspeitas da infertilidade, o ideal é que tanto o homem quanto a mulher façam exames para identificar as causas do problema. O primeiro exame feito pelo homem é o espermograma, que avalia a quantidade e qualidade do sêmen. Ele é realizado em clínicas ou laboratórios e feito a partir da coleta do sêmen por masturbação.





O diagnóstico precoce é primordial para que o tratamento seja iniciado o problema revertido, quando possível.





Caso a infertilidade seja provocada por hormônios ou uso de anabolizantes, a produção do espermatozoide pode ser estimulada novamente com a interrupção do uso desses produtos. A varicocele pode ser resolvida com um procedimento cirúrgico.





Quando a causa está relacionada à genética, a infertilidade pode ser irreversível. Nesses casos, o casal pode optar por ter filhos por outros métodos, como inseminação artificial e fertilização in vitro.





Considera-se que o casal tem dificuldade para engravidar após um ano de tentativas frustradas ou após seis meses, caso a mulher tenha mais de 35 anos.