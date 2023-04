Unidades de saúde exclusivas para dengue têm baixa procura na manhã do feriado

O feriado desta sexta-feira (21) começou tranquilo nas unidades básicas de saúde de Londrina com serviço exclusivo para casos suspeitos ou confirmados de dengue. Desde o início das atividades, às 7 horas, o movimento de pacientes à procura de atendimento era constante nas cinco UBS, mas havia poucas filas e, segundo os próprios usuários, o tempo de espera era curto.





Na UBS do Maria Cecília (zona norte), as cadeiras extras sob a tenda instalada do lado de fora para acomodar os pacientes estavam vazias. Dentro da unidade, cerca de dez pessoas aguardavam para ser atendidas. “O atendimento foi bem rápido hoje (sexta-feira), não demorou nem 15 minutos. Só vim fazer exame de sangue. Mas tem sido assim todos os dias. Desde quando eu comecei a ficar ruim, com as plaquetas baixando, todas as vezes em que eu vim a essa UBS, o tempo entre a espera e o final do atendimento não chegou a duas horas no dia mais movimentado”, disse a vendedora Sidnéia Gomes. “É que a demanda está grande. Lá dentro, todas as cadeiras estão ocupadas. Todo mundo tomando soro. Mas tem três médicos trabalhando.”



Publicidade

Publicidade





Na última segunda-feira (17), o autônomo Elismar Luiz Borges aguardou quase duas horas para ser atendido na UBS do Maria Cecília, mas nos outros dias em que teve de voltar para fazer o acompanhamento da doença, o atendimento foi bem mais ágil. “Hoje (sexta-feira), está bem tranquilo. Cheguei às 8h15, em menos de cinco minutos me chamaram, já fiz a prova do laço, já fui encaminhado para o exame de sangue e agora estou aqui, esperando sair o resultado. Tudo em uma hora”, elogiou.





Situação semelhante era a da UBS do Jardim Santiago (zona oeste). O açougueiro Ilson Araújo de Carvalho esteve na unidade pela terceira vez na semana nesta sexta-feira e observou que o tempo na fila vem diminuindo ao longo dos dias. “No primeiro atendimento, na segunda-feira, foi uma hora e meia, duas horas. Na quarta-feira, foi mais rápido e hoje, deve demorar menos ainda porque está bem vazio e eu só vim colher o sangue de novo. Acho que tem pouca gente também porque é feriado e o pessoal não vem”, disse. “Na segunda-feira eu cheguei aqui às 6h30 e saí eram quase 16 horas. Era muita gente para ser atendida, estava lotado, mas a partir de terça-feira foi diminuindo. Hoje, fiz tudo em 20 minutos. Está bem mais agilizado”, contou a auxiliar de limpeza Erica de Jesus Mariano.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA