Vacinação contra a covid-19 tem mais de duas mil vagas disponíveis nesta semana

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), prossegue com a vacinação contra a covid-19 em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).





Para esta semana, de hoje (27) até sexta-feira (30), foram ofertadas 4.349 vagas. Destas, 1.772 já estão agendadas, restando, ainda, 2.577 vagas abertas.

Publicidade

Publicidade





O reforço vacinal contra a covid-19 está disponível para crianças e adultos. Para as pessoas a partir de 18 anos está disponível a quarta dose da vacina contra a covid-19 (segunda dose de reforço). Para as que têm entre 12 e 17 anos está liberada a aplicação da terceira dose (primeira dose de reforço).





Nas crianças de 11 anos ou menos o esquema vacinal é feito com duas doses de vacina ou três (apenas no caso da Pfizer baby).

Publicidade





No caso da Pfizer Baby, voltada a crianças de 6 meses a menores de 3 anos, está liberado o agendamento para aplicação da segunda dose de reforço (D2). Neste caso, a D2 é administrada 28 dias após a aplicação da primeira dose (D1).





Nos demais casos, o reforço é aplicado após a última dose ter sido administrada há quatro meses, pelo menos.

Publicidade





A data da aplicação e o horário devem ser agendados por meio do portal da Prefeitura.





Lembrando que, no ato do agendamento, o usuário encontra as unidades disponíveis no momento, de acordo com as vagas em aberto.





Após realizar o agendamento no site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação covid-19 e um documento de identificação com foto.





Para aqueles que agendaram a vacinação, mas porventura não puderem comparecer há um botão de cancelamento, que pode ser acessado no mesmo local do agendamento. Quando o botão é acionado, automaticamente a vaga é colocada à disposição no sistema.