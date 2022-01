Veja quais UBSs funcionarão no fim de semana em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina informou nesta sexta-feira (21) as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que funcionarão durante o fim de semana na cidade. As unidades são exclusivas para atendimento de casos de síndromes respiratórias.

Neste sábado (22) A UBS do Guanabara e do Chefe Newton irão funcionar das 7h às 19h, além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará e o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, que funcionam 24 horas. No domingo (23), funcionam somente a UPA do Sabará e o PA do Leonor.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que a Prefeitura tem feito todos os esforços para atender da melhor forma possível a população.







”Estamos vivendo um momento delicado, com um grande aumento dos casos de Covid-19 e um surto de gripe na cidade. Por isso, é importante que as pessoas não deixem de se vacinar e mantenham todas as medidas de segurança, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social”, frisou.