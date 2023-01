Voluntários podem se inscrever para apoiar Força do SUS em território yanomami

“Recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ajudar no território Yanomami. O Ministério da Saúde abriu um formulário para inscrição de profissionais de saúde voluntários. Ajude a compartilhar. O Brasil é o país da solidariedade e esperança”, disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, por meio do Twitter, que a medida foi tomada após vários voluntários oferecerem ajuda aos indígenas.

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (22) um link de cadastro para inscrições de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do SUS .

CADASTRO

O cadastro é permanente, de forma que convocações possam ser feitas em eventuais futuras missões. Para submeter a inscrição é necessário preencher o nome completo e a área de formação.





Os voluntários já convocados prestarão atendimento direto aos pacientes localizados na Casai (Casa de Saúde Indígena) Yanomami e assistência no hospital de campanha do Exército.





A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuarão de acordo com suas especialidades.





A FN-SUS (Força Nacional do Sistema Único de Saúde) é um programa de cooperação criado em novembro de 2011 e voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população quando for esgotada a capacidade de resposta do estado ou município.