Economia criativa

Homem junta 450 mil latinhas e compra casa com o dinheiro

Redação Bonde
18 mai 2025 às 14:43

Durante sete anos, o australiano Damian Gordon percorreu ruas e festivais em busca de latinhas e garrafas descartadas. Todo o material foi reciclado e convertido em dinheiro: mais de R$ 230 mil — valor suficiente para dar entrada na casa própria. A história inusitada chamou a atenção da imprensa e viralizou nas redes sociais.


Damian mora na região da Central Coast, na Austrália, e começou essa missão em 2017. Desde então, juntou mais de 450 mil embalagens. Todo o trabalho foi feito sozinho, mas com uma motivação clara: economizar e ajudar o meio ambiente ao mesmo tempo. Segundo ele contou à ABC News, o resultado veio com o tempo: os 46 mil dólares australianos arrecadados (cerca de R$ 230 mil) permitiram que ele comprasse uma pequena casa.

Trabalho voluntário virou estratégia de reciclagem

Damian trabalha em tempo integral, mas descobriu que os festivais de música poderiam ser um ponto-chave para sua missão ecológica. A Austrália realiza mais de 500 eventos desse tipo por ano, e como fã de música, ele decidiu se inscrever como voluntário.

“Queria participar mais da cultura dos festivais, foi isso que me motivou. Conheci muitas pessoas famosas só limpando a frente do palco”, contou ao programa The Project, da TV australiana.


Além de recolher milhares de latinhas e garrafas nesses eventos, ele também passou a encontrar objetos perdidos: equipamentos de camping, luzes, chapéus e até comida — tudo deixado para trás pelo público. Em uma ocasião, voltou para casa com um estoque de alimentos não perecíveis que durou semanas.

Um alerta sobre o desperdício

Aos 36 anos, Damian já reciclou mais de 450 mil embalagens em sistemas de coleta que pagam cerca de 10 centavos de dólar por unidade — um programa de incentivo para a reciclagem local. O dinheiro acumulado permitiu a entrada em uma casa simples de dois quartos, no estilo cabana de pescador.

A história viralizou e despertou curiosidade: internautas fizeram as contas e descobriram que ele ganhou, em média, R$ 60 por dia ou cerca de R$ 420 por semana com o trabalho. Para Damian, além do resultado financeiro, a experiência trouxe uma reflexão importante:


“Hoje em dia há muito desperdício. Vivemos numa sociedade que descarta tudo. Casamentos, festivais, eventos em geral… produzem uma quantidade absurda de lixo”, afirmou à ABC News.


Hoje, já instalado em sua casa nova, ele segue com a mesma mentalidade. Está mobiliando tudo com móveis reciclados e pretende continuar buscando latinhas nas ruas e nos eventos para pagar o financiamento — e manter sua rotina sustentável.



Reciclagem Economia economia criativa Vídeos
