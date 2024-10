Conheça a história de Salem, a cidade das bruxas nos EUA que enche no Halloween

Prazo de transferência dos créditos do Nota Paraná para pagar IPVA começa nesta sexta

Começa nesta sexta-feira (1º) o prazo de transferência dos créditos do Programa Nota Paraná para pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) de 2025. O resgate com essa finalidade pode ser feito até 30 de novembro.