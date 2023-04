CVC lança 40 novos pacotes para Brasil e exterior

Com o tema "Cores e Sabores do Brasil e do Mundo", a CVC Turismo abriu nesta sexta o 15º Workshop CVC, o maior evento privado do turismo nacional, com duas importantes metas: ampliar em 15% as vendas de pacotes turísticos nacionais e internacionais e o número de passageiros embarcados até o final de 2009, ultrapassando assim a marca de 1,7 milhão transportados em 2008.

Para alcançar estes objetivos, uma das medidas adotadas pela operadora este ano será incrementar em torno de 7% o número de pacotes de viagens, oferecendo novas opções para regiões com vendas consolidadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, como também para regiões que reservam potencial de crescimento em turismo emissivo, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A partir de março, pelo menos 40 lançamentos serão colocados na prateleira da rede CVC formada atualmente por mais de 8 mil agentes de viagens e 306 lojas no Brasil. Com estas novidades, a operadora busca ampliar a preferência pela sua marca e incrementa seu portfólio de viagens que hoje atende a diferentes perfis de clientes, com 700 produtos nacionais e internacionais em mais de 80 destinos turísticos.





Para Guilherme Paulus, presidente do Conselho de Administração do Grupo CVC, a medida reflete a confiança da operadora no desenvolvimento do setor, sustentado pelo fortalecimento de regiões que ascendem como grandes emissoras de turistas, como o Nordeste, e cujo aumento da demanda sinalizou à CVC a oportunidade de atuar em novo nicho regional: o de fretamentos rodoviários entre cidades e capitais nordestinas, criando saídas regulares, por exemplo, dentro de um novo projeto, batizado de "Meu Brasil Brasileiro", que estreará em meados de março.

Além do Programa Meu Brasil Brasileiro, que oferecerá pelo menos 20 novos roteiros rodoviários nas cinco regiões do País, os destaques da CVC para 2009 envolvem o lançamento do pacote "As Cores da Índia", que marca a estréia da operadora no País asiático; oito novos roteiros pela Europa, dentro da programação "O Mundo para Brasileiros" com pacotes que incluem guias desde o Brasil e completa assistência a grupos reduzidos durante todo o percurso da viagem; e a programação de viagens aéreas, rodoviárias e marítimas com tarifário até fevereiro de 2010.