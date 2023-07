Rota do verde: beleza natural no Espírito Santo

A natureza oferece muita tranquilidade e beleza na Rota Turística do Verde e das Águas, no Espírito Santo. As tradições e a culinária de cada município dão um toque especial para o passeio se tornar ainda mais agradável.

Cercado de belezas naturais, este trajeto encantador possui praias desertas, reservas ecológicas, manguezais e lagoas, tudo isso em um clima tropical. Os municípios que compõe esta Rota são: Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra.

Vitória





Vitória é mar, lazer, porto, natureza, ilha, negócios, eventos, gastronomia e muito mais. É o centro e o símbolo da história, cultura e economia do Espírito Santo. A bela capital do Espírito Santo tem muito que mostrar: é a terceira cidade mais antiga do País, fundada em 8 de setembro de 1551.

A deliciosa ilha possui 105 km² de praias, parques e um rico patrimônio histórico cultural. A parte histórica se concentra no Centro da cidade, onde se podem apreciar belas construções do período colonial, como o Palácio Anchieta, construído no século XVI pelos jesuítas; a Catedral Metropolitana, com os seus belíssimos vitrais e o Theatro Carlos Gomes.





As praias da Curva da Jurema, Ilha do Boi e Ilha do Frade têm águas calmas, cortadas por rochedos. Há também a praia de Camburi, com mais de 6 km de calçadão e espaço para práticas esportivas. Com 91 m² de área verde por habitante, Vitória tem 12 parques e reservas ecológicas com trilhas e áreas para as atividades físicas e culturais.

O turismo de negócios e eventos vive seu melhor momento em função da sua localização estratégica; que fica muito próxima aos grandes centros urbanos; da profissionalização do receptivo, dos novos hotéis e restaurantes, além da formação da mão-de-obra especializada e a hospitalidade do povo capixaba.





A capital capixaba ainda oferece uma noite de muito charme e opções. No circuito de bares e restaurantes da Praia do Canto, Jardim da Penha, Orla de Camburi e Ilha das Caieiras, o visitante pode apreciar pratos sofisticados da culinária internacional e local, como as tradicionais Moqueca Capixaba e a Torta Capixaba, preparadas em panelas de barro. Possui espaços aconchegantes e interessantes, onde se pode aproveitar a noite, seja para apreciar sua culinária, seja para atravessar a madrugada numa pista de dança.

Aracruz





A imigração italiana e a preservação de culturas indígenas fazem de Aracruz um lugar único. A combinação de costumes tão diferentes é revelada desde a culinária até as danças e as músicas. A natureza proporciona paisagens belíssimas que despertam uma sensação de harmonia em todos que visitam o local.

Dentre as praias, se destacam a Formosa, Coqueiral e Putiri. O manguezal da região é o quinto maior da América do Sul, onde é possível observar a diversidade da fauna e das espécies oceânicas. Aracruz também possui reservas ecológicas dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, sendo um grande atrativo para quem gosta de pesca esportiva. Os esportes radicais também são praticados na região, com muita aventura o salto de asa-delta é realizado do alto do Morro do Monte Serrat, com 700m de altitude.





A religião e a cultura aparecem junto à história do município. Na centenária Igreja de São Benedito pode se notar os traços do período colonial. E nos meses de novembro e dezembro, a Vila do Riacho realiza apresentações de Congo com muita música e dança para seguir em procissão para a Puxada do Mastro, evento tradicional em Aracruz.

Linhares





Conhecido como paraíso das águas, Linhares possui 64 lagoas que formam o maior complexo lacustre da Região Sudeste. No maior município do Espírito Santo existe uma extensa área verde onde se concentra grande quantidade de fauna e flora. Além das belas paisagens, a natureza exerce função importante na economia local.

O município é o maior produtor de mamão papaia do Brasil e a indústria moveleira é reconhecida nacionalmente, além disso, Linhares possui infraestrutura avançada pelas reservas de petróleo e gás.





A Lagoa Juparanã é a maior do País em volume de água doce. Com 36km de extensão e 4km de largura, ela recebe vários visitantes que procuram lazer, pesca e esportes aquáticos. As belezas naturais são apreciadas durante a trilha na Reserva Natural da Vale, com 21.787 hectares de Mata Atlântica. Vale a pena conhecer também o Projeto Tamar e visualizar de perto as tartarugas marinhas. E o Parque das Orquídeas, Bromélias e Veredas.





Linhares vai além do que se imagina, localizada entre Aracruz e São Mateus, é passagem obrigatória na Rota para conhecer e aproveitar as maravilhas desse lugar.





São Mateus







Com quase cinco séculos, São Mateus preserva até hoje os principais pontos que resgatam a história do município. O Sítio Histórico do Porto é um importante símbolo para a cidade, possuindo um conjunto arquitetônico de grande representação do passado, tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), em 1976.





Quem visita este município se depara com construções antigas e às vezes inacabadas, como é o caso das ruínas da Igreja Velha, desde o Século XIX. A cultura se concentra em lugares que revelam também a história. Hoje, a Secretaria Municipal de Cultura, a Casa do Artesão, a Casa da Gastronomia, a Biblioteca Pública, a Sala Ciro Sodré e o Teatro Municipal estão localizados nos casarões antigos dos séculos XVIII e XIX.







Guriri







A Ilha de Guriri fica há 12km da sede do município. As praias de águas mornas, algumas semidesertas e a mata de restinga são grandes atrativos que despertam a atenção de turistas do País inteiro. A infraestrutura hoteleira e de serviços traz conforto e agrada aos visitantes. Distante 25km do balneário de Guriri está localizada Barra Nova, aldeia de pescadores e daqueles que praticam esportes aquáticos e ecoturismo. Lugar perfeito para saborear frutos do mar e navegar sobre as águas calmas do rio Mariricu, que se encontra com o Oceano Atlântico.





Conceição da Barra





Cercada de praias e belezas naturais, as tradições folclóricas de Conceição da Barra são representadas através das danças e das músicas que envolvem pandeiro, viola, rimas e ritmos com movimentos de origem africana. É o Ticumbi e o Jongo, apresentados principalmente em louvor a São Benedito. A cultura também se destaca por meio dos artesanatos em madeira.





As praias possuem águas mornas durante todo o ano, e dentre elas se destacam a Praia da Barra, Guaxindiba e a famosa Riacho Doce. Situada na divisa do Espírito Santo com a Bahia, foi eleita em 2008, pelo guia Quatro Rodas e pelo site Viajeaqui, a segunda praia deserta mais bonita do Brasil. Cheia de encantos, é interessante saber que um pequeno córrego de água doce passa pelo local e deságua no mar, daí surgiu o seu nome. O aconchego que Riacho Doce proporciona aos turistas vai além de uma simples praia deserta.







Dunas de Itaúnas

Em Itaúnas, as dunas e o verde são deslumbrantes, mas é no Parque Estadual de Itaúnas que se pratica o ecoturismo e onde se encontram rios, alagados, restinga e praias, um excelente lugar para entrar em contato com a natureza. No final da tarde, o forró ganha destaque e convida a todos para dançar, contemplar o pôr-do-sol e saborear o prato típico com pamonha assada na folha de bananeira e o beiju.