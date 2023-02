Universidades estaduais ofertam 690 vagas em licenciaturas para professores da educação básica

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Norte do Paraná (UENP) estão com 690 vagas disponíveis para cursos presenciais de graduação em turmas especiais do Parfor (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica).





As oportunidades são exclusivas para a licenciatura de professores em exercício profissional na rede pública, no âmbito da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

Os interessados têm até 7 de fevereiro para efetivar a inscrição e atualizar os currículos, diretamente na plataforma de Educação Básica da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), instituição vinculada ao MEC (Ministério da Educação).





As inscrições serão validadas pelas respectivas secretarias municipais de educação.

O programa possibilita uma segunda licenciatura para professores que trabalham fora da área de formação, assim como uma formação pedagógica para os docentes graduados nas modalidades de bacharelado e tecnologia, que atuam em cursos profissionalizantes de escolas públicas.





No ato da inscrição, o profissional da educação deve observar as áreas em que necessitam de formação, de acordo com as disciplinas que já aplicam em sala de aula e com as informações do currículo cadastrado.

A professora Zuleika Piassa, do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, destaca a importância da educação continuada.





“Os professores precisam continuar estudando e ampliando os conhecimentos para atender o dinamismo das escolas e demandas da educação. Os estudantes, cada vez mais, se diferenciam das gerações anteriores com novos conhecimentos, principalmente em relação às tecnologias e mídias sociais, de forma que os professores precisam se atualizar para dialogar e compreender essas experiências e ajudar no desenvolvimento dos alunos”, afirma a docente, que atua no Departamento de Educação.

CURSOS





No Norte do Paraná, a UEL oferta 320 vagas distribuídas entre os cursos de Artes Visuais, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Matemática, Música, Pedagogia e Química.

No Norte Pioneiro, a UENP disponibiliza 160 vagas para Ciências Biológicas no campus de Bandeirantes e para os cursos de Letras Português-Inglês, Matemática e Pedagogia no campus de Jacarezinho.







SERVIÇO

Pré-inscrição: até 7 de fevereiro

Resultado preliminar: 17 de abril

Resultado final: até 12 de maio

Matrículas: 15 de maio a 30 de junho

Início das aulas: de acordo com os calendários acadêmicos das universidades.