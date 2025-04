Anitta faz ritual em casa com Juliette e Angélica para chegada do outono

Anitta, 31, compartilhou nas redes sociais fotos de um ritual de celebração à chegada do outono, que realizou nesta quinta-feira (20) em sua casa.





A cerimônia parte de uma crença que equipara o início da estação ao começo de um novo ano. "Para nós, o Ano Novo começa hoje. Primeiro dia [do signo] de Áries. Início do outono, celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando para dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais, e convidando o novo para fazer parte da jornada de 2025", explicou a cantora, na legenda da publicação no Instagram.





Anitta filosofou sobre os ciclos da natureza como metáfora às fases por que passa a própria vida. "A vida é feita de ciclos, não da pra querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes pra gerar os frutos. Respeitando essa lei da natureza, a gente se conecta com o real movimento da vida."





Angélica, 51, e Juliette Freire, 35, também participaram da celebração e disseram ter adorado a experiência. "Gratidão a todos os amigos que trouxeram sua energia pra trocar com a gente. Feliz Ano Novo. Aho", agradeceu Anitta ao fim do texto. "Foi mágico! Aho", escreveu Angélica, nos comentários da publicação. "Foi lindo", concordou Juliette, que também levou o namorado, Kaíque Cerveny, 26, ao evento religioso.