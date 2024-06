Val Marchiori se pronuncia após denuncias feitas contra seu ex-marido por violência doméstica

Val Marchiori se pronunciou em suas redes sociais após denunciar seu ex-marido, Thiago Castilho, por violência doméstica. O casal estava junto desde 2021 e anunciou o fim do relacionamento em março de 2024.





No pronunciamento feito em suas redes sociais a empresária disse o processo está em segredo de justiça e por isso não pode revelar mais detalhes.

"Eu não posso dar detalhes do caso, uma vez que se encontra em segredo de Justiça e meus advogados estão cuidando de tudo." Relata Val no pronunciamento.





Segundo a notícia vazada, as atrações eram feitas por Thiago em momentos de descontrole emocional após consumo de álcool e remédio. Ele ainda teria falsificado assinaturas de sua companheira para se beneficiar além de ter seis armas de fogo.

Confira o pronunciamento completo:





"Hoje ao acordar me deparei com a matéria do Portal do LeoDias falando sobre a questão da violência doméstica que sofri. Até então isso estava sendo tratada apenas no âmbito policial e judicial.

Dada a repercussão e os questionamentos da imprensa, preciso me manifestar.





Acerca de tais questionamentos, o que posso vir a público afirmar é que, sim, existe em tramitação investigação acerca da violência doméstica acometida do meu ex, como a matéria relata.

Eu não posso dar detalhes do caso, uma vez que se encontra em segredo de Justiça e meus advogados estão cuidando de tudo.





O que posso falar nesse momento é que precisei buscar amparo policial e judicial, tendo em vista ter passado por tais circunstâncias, que se somaram no tempo, intensificando com a separação. Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário, este que deferiu algumas medidas.

Além disso, outras medidas estão sendo adotadas, entre cíveis e criminais.





Sei que muitos estão se questionando como eu permiti que chegasse a esse ponto, mas é fato que quem está dentro da situação não percebe as mudanças nas pessoas. Quem já passou, ou passa, por este tipo de violência sabe do que estou falando e como tais ações deixam marcas em todos.

Eu me tornarei mais forte, mais saudável e virei a público falar com vocês na hora certa. O que eu preciso nesse momento é seguir com a minha vida, cuidar de mim e da minha familia.





Agradeço de coração por todos que torcem por mim, e aproveito para deixar um alerta à todas as mulheres: não se cale e procure ajuda quando necessário.





Por hora é o que posso falar, além do que confio plenamente na Justiça e na competência dos meus advogados."