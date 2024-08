Comparativo mostra que motocicleta consome três vezes menos que carro popular

A preferência por motocicletas como meio de transporte, lazer e trabalho cresceu significativamente nos últimos anos. Esse aumento se deve, em grande parte, à combinação imbatível de economia de combustível e agilidade no deslocamento. De acordo com a Abraciclo, o número de pessoas habilitadas com a CNH A em todo o país saltou de 25 milhões para 37 milhões no período entre 2013 e 2023, um aumento de cerca de 48%.







Com o preço do combustível em constante alta - o último reajuste da gasolina atingiu 7,11%, em julho -, o custo-benefício das motos em relação aos carros tem atraído cada vez mais adeptos ao universo das duas rodas.

Um exemplo de economia pode ser visto no comparativo entre o modelo Honda CG 160, líder de vendas no mercado de motocicletas, e o Renault Kwid 1.0, o carro flex mais econômico no Brasil. Para encher o tanque da CG com gasolina, o condutor desembolsa cerca de R$ 100, considerando o valor médio do combustível em Curitiba, que está fixado em R$ 6,19 por litro. O condutor poderá rodar 660 km antes do próximo reabastecimento, uma vez que o modelo gasta 41 km/l em um cenário combinado de cidade e estrada, de acordo com dados Honda.





Se optar por etanol, o custo é menor ainda, apenas R$ 67, isso porque o preço médio do litro do combustível vegetal na capital paranaense é de R$ 4,29. No entanto, a autonomia será reduzida para 564 km, devido ao consumo médio de 35 km/l com o uso do derivado de cana.

Já o Kwid faz 15,5 km/l com gasolina e 10,9 km/l com etanol (dados do Inmetro). Para percorrer a mesma distância que a CG 160 com gasolina (660 km), o motorista do hatch precisaria pagar R$ 270. Com etanol, o gasto é de R$ 223 para trafegar por 564 km.





Se o comparativo fosse com a moto mais econômica do mercado, a Honda Pop 110i, a economia no bolso seria muito maior. O veículo impressiona ao percorrer cerca de 60 km com apenas 1 litro de gasolina. Isso significa que com R$ 69 o usuário pode rodar 660 km, fazendo do modelo uma interessante escolha econômica e eficiente para uso urbano.

