Especialista indica o que avaliar na hora de comprar carro seminovo

A escassez dos automóveis zero quilômetro no mercado e a consequente alta no preço do veículo no mercado nacional alterou o setor automotivo. Em virtude disso, o governo do Estado de São Paulo anunciou que, a partir de janeiro de 2022, a taxa do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) vai reduzir de 3,9% para 1,8%.

A iniciativa tem por objetivo alavancar as vendas de usados e seminovos, já que, com menos imposto, a tendência a reverberar para o diminuição do preço ao consumidor

Entretanto, algumas dicas podem auxiliar quem vai aproveitar este momento, já que dúvidas podem surgir na hora da compra.





“Atualmente, os seminovos representam uma ótima alternativa para quem deseja adquirir um carro. Além de ser possível ter acesso a maior variedade de opções, o seminovo traz algumas vantagens ao consumidor, tais como retirada imediata do veículo e maior capacidade de negociação. No entanto, é necessário estar atento para não ter surpresas no pós-compra’’, diz Daniel Abbud, fundador e CEO da Dryve, plataforma digital de produtos e soluções automotivas.





O executivo separou as principais dicas para evitar erros durante a escolha. Veja abaixo:

Mapeie o mercado





O ideal é começar o processo com um mapeamento de mercado, traçando quais são suas necessidades com o veículo e pesquisando as marcas que ajudarão a supri-las. É importante considerar o custo versus benefício.





Após chegar em um consenso, é fundamental ir à procura dos modelos com menor índice de reclamações.





Aqui, uma boa dica é também analisar automóveis utilizados por taxistas e frotistas, visto que costumam ser opções mais econômicas e de fácil manutenção, além de evitar os carros fora de linha, já que as peças e mão de obra são restritos.





Compre em um ambiente seguro:





Para escolha do automóvel, uma ótima sugestão é consultar aplicativos do setor, pois além de reunir uma grande variedade de modelos em um único local, essas plataformas também usam a tecnologia a favor do consumidor.





Por meio de profissionais especializados e autorizados, é possível identificar melhores formas de pagamento e os serviços necessários para o veículo, além de detectar falsos anúncios, resultando em ganho de tempo e melhor jornada de compra para o usuário.





Coloque tudo na ponta do lápis:





Antes de fechar o negócio, o comprador deve refletir Além do valor da compra, também é preciso calcular seguro, IPVA e gastos com os reparos necessários no veículo.





Invista no test-drive:





O test-drive é a oportunidade de conferir os principais detalhes de um carro. É, portanto, a chance de avaliar a quilometragem e as condições de motor, assim como a marcha. Dicas: não esqueça de aumentar um pouco a velocidade do automóvel durante a direção, fazer frenagens bruscas e observar possíveis barulhos.