Audi compra participação minoritária da Sauber

A montadora alemã Audi formalizou nesta segunda-feira (30) a compra de uma participação minoritária na equipe suíça de Fórmula 1 Sauber, que corre atualmente sob a marca italiana Alfa Romeo.





Em um comunicado, a Sauber definiu o processo como um passo "importante no caminho para a entrada da Audi na F1", que está prevista para acontecer em 2026.

Publicidade

Publicidade





Leia também: Agência de Transportes Terrestres atualiza tabela do piso mínimo de frete rodoviário.





A empresa alemã, que será uma parceira estratégica do time suíço, ficará responsável pelo desenvolvimento das unidades de potência. O processo de elaboração do sistema ocorrerá em Neubourg-sur-le-Danube, no estado da Baviera.





A chegada da Audi colocará um ponto final em um longo jejum, pois será a primeira vez em mais de 10 anos que um motor de F1 voltará a ser construído em território alemão.





A temporada de 2023 será a última da parceria entre Sauber e Alfa Romeo. A escuderia suíça manterá os motores Ferrari ao longo de 2024 e 2025, enquanto disputará as duas temporadas com o próprio nome.