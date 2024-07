Blitz da PM apreende dois veículos e prende motorista por corrupção ativa em Arapongas

Uma blitz da PM (Polícia Militar) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) apreendeu dois veículos e prendeu um motorista por corrupção ativa na noite de sábado (20).







Segundo a PM, a fiscalização ocorreu por volta das 20h, na rua Rouxinol, nº 617. O intuito era identificar condutores que estariam conduzindo veículos sob efeito de álcool, promver ações socioeducativas e de fiscalização, minimizando as condutas perigosas.

Foram abordados cerca de 15 veículos, feitos 3 testes de bafômetro em 3 motoristas que apresentavam índice de álcool no sangue acima do permitido, ainda conforme a PM.





Foram confeccionadas três notificações pelo artigo 165 (dirigir sob influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica), além de duas notificações do artigo 230 (que detalha alterações no veículo conduzido).





O crime de corrupção ativa se dá quando uma pessoa oferece vantagem indevida a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou beneficio, segundo o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Está previsto no artigo 333 do código penal e a pena pode chegar a até 12 anos.





Não foram divulgados mais detalhes das ocorrências.