Caminhoneiros do Paraná são orientados sobre manutenção veicular e limites da legislação

Os donos de caminhões do estado, com veículos registrados ou não, foram orientados pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) sobre a necessidade de manutenção periódica, observando o desgaste de peças, pneus, freios, além da utilização correta do tacógrafo, entre outros, que possam colocar a segurança do trânsito em risco.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Cabe aos proprietários e empresários do ramo zelar pelo bem móvel, mantendo em dia o pagamento dos impostos e cobranças (IPVA, licenciamento anual, multas), assim como a manutenção geral do veículo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No Paraná, a frota atual de caminhões é de 388.627 veículos (280.854 caminhão e 107.773 caminhão trator). Os municípios com maior frota de caminhões são: Curitiba, com 48.354 veículos; Maringá, com 17.235; São José dos Pinhais, com 14.129; Ponta Grossa, com 12.904; e Londrina, com 11.749 caminhões.





“Veículos de grande porte, como caminhões, devem seguir algumas regras conforme prevê a legislação vigente, tanto no âmbito de circulação, respeitando as faixas destinadas aos mesmos em vias urbanas e rodovias, quanto aos horários permitidos de circulação. Além disso, equipamentos e dispositivos de segurança são obrigatórios, como protetores das rodas traseiras e laterais, faixa refletiva, lanternas delimitadores, etc”, explica o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita.





O Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (ou Tacógrafo, como é mais conhecido), por exemplo, é um dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo e a distância percorridos. É equipamento obrigatório para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, conforme prevê o Art. 105, inciso II, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e as Resoluções do Contran nº 14/98 e 87/99.

Continua depois da publicidade





O uso incorreto ou a falta desse aparelho podem acarretar ao proprietário uma infração de trânsito, assim como excesso de velocidade, excesso de carga, pneus carecas, extintor de incêndio com validade fora do prazo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor vencida e documentação do veículo irregular.