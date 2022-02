Ciclista morre após ser atropelado no Contorno Norte de Maringá

Um ciclista de 49 anos morreu na manhã desta terça-feira (8) após ser atropelado por um caminhão na BR-376, em Maringá (Noroeste). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão foi visto por uma testemunha, mas fugiu do local e não foi encontrado.

De acordo com o relatório dos Bombeiros, a ocorrência foi próxima ao viaduto da avenida Morangueira, que passa sobre a BR-376, no trecho do Contorno Norte de Maringá. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o ciclista já morto. Ele teve um traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos causados pelo atropelamento. A identidade da vítima não foi divulgada.

Ainda segundo os Bombeiros, o atropelador já tinha deixado o local quando as equipes chegaram. No entanto, uma testemunha disse aos agentes que o acidente foi causado por um caminhão, que teria fugido. A informação foi repassada à PRF (Polícia Rodoviária Federal), que investiga o caso.





A via ficou parcialmente interrompida para o atendimento à vítima. A PRF e a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá) trabalharam na interdição e na sinalização da pista para evitar novos acidentes.