É viável ter um carro elétrico no Brasil? Confira benefícios

Mesmo que ainda seja um investimento consideravelmente alto no Brasil, comprar um carro elétrico traz muitos benefícios aos motoristas. Um deles é a economia de combustível. Quando abastecido em um eletroposto de carga ultrarrápida, por exemplo, um veículo eletrificado chega a ser 38% mais eficiente do que um a combustão. Se este mesmo carro for abastecido num eletroposto semirrápido, a vantagem sobe para 164% (2,64 vezes mais eficiente).





Esse é um fato que colabora para que o carro elétrico siga em alta em todo o mundo. No Brasil, essa procura acompanha a tendência mundial. Somente no ano de 2022, foram emplacadas mais de 49 mil unidades, um crescimento de 41% na comparação com o ano anterior (34.990). Com isso, a frota circulante de veículos eletrificados no país é de 126.504, de acordo com dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

Com esse aumento surge também a necessidade de oferecer mais potência e rapidez na hora do carregamento para tornar viável a experiência, explica o engenheiro e especialista do centro de pesquisa, tecnologia e inovação Lactec, Carlos Gabriel Bianchin. “Os veículos elétricos trazem diversas vantagens para os motoristas e também para cidades, já que são mais sustentáveis e menos poluentes. Com o aumento na rede de carregamento, melhoram as condições de uso e consequentemente de procura deste tipo de veículo”, afirma.