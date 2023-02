Ex-piloto alemão de rali, Walter Röhrl testa novos pneus da Pirelli no recém-lançado Porsche 911 Dakar

Röhrl acelerou o novo 911 Dakar equipado com os pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus, para terrenos arenosos, e P Zero Winter, dedicado para trechos de neve.

Time britânico optou em manter o esquema de cores, mas se destaca pela menor presença do laranja e uma maior predominância do preto.

"Isso mostra a importância do pneu. Em Monte Carlo, os primeiros seis quilômetros foram em um vale, era gelo, gelo puro, e depois que estávamos chegando a uma estrada principal, tivemos a ideia: os primeiros seis quilômetros faremos com pneus Pirelli e depois arriscaremos com os slick, e acho que essa foi a chave para vencer o rali. Fomos os primeiros na frente de todos os carros com tração nas quatro rodas e isso é apenas acreditar no pneu perfeito", disse o alemão em um vídeo divulgado pela empresa italiana.





A estrutura dos dois tipos de pneus foi reforçada e otimizada para melhorar a área de contato, que oferecerá mais estabilidade, segurança e conforto.





O lançamento do Dakar marcou os 60 anos do modelo 911 e os 75 anos da linha de carros esportivos da Porsche. O supercarro é dedicado para acelerar fora das estradas.