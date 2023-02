McLaren lança carro para temporada 2023 da Fórmula 1

O time britânico optou em manter o esquema de cores, mas se destaca pela menor presença do laranja e uma maior predominância do preto.

A McLaren revelou nesta terça-feira (13) a pintura do carro que vai utilizar na temporada de 2023 da Fórmula 1 , o MCL60.





A equipe, que terá o promissor Piastri no lugar de Daniel Ricciardo e Andrea Stella como novo chefe de equipe, tentará retomar o bom momento após duas temporadas em declínio.





"A formação de pilotos deste ano é extremamente empolgante, já que Lando, um piloto inteligente e confiante com excelente ritmo, se junta a um dos maiores talentos em ascensão no automobilismo, que é o Oscar. Estamos ansiosos para voltar à pista no Bahrein, será ótimo ver o MCL60 em ação", disse Zak Brown, CEO da McLaren.