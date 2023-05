F1 homenageia Ayrton Senna nos 29 anos de sua morte

O acidente fatal do piloto brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994, completou 29 anos nesta segunda-feira (1º) e o mundo da Fórmula 1 homenageou um dos maiores de todos os tempos nas pistas.





A McLaren postou fotos em suas redes sociais e escreveu "em nossos pensamentos sempre, mas especialmente hoje”. Também como forma de homenagem, publicou mensagem do ex- mecânico do piloto, Gary Wheeler. "Se ainda estivesse aqui hoje, eu faria questão de trabalhar no carro dele”, destacou.





Nesta segunda, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, onde a prova estava sendo realizada, está aberto ao público o dia todo para diversas iniciativas - incluindo autorização para caminhar até a

Curva Tamburello, onde o acidente fatal aconteceu. O circuito ainda homenageia Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo fim de semana.