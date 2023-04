F1 muda o formato de disputas das corridas sprint

A FIA (Federação Intemacional de Automobilismo) aprovou na última terça-feira (25) uma alteração no formato de disputa das corridas sprint da Fórmula 1, que vai entrar em vigor a partir do Grande Prêmio do Azerbaijão.





A classificação disputada na sexta-feira definirá a ordem do grid de largada da corrida de domingo. Com isso, o primeiro dia da etapa terá o tradicional formato de três qualificações (Q1, Q2 e Q3). O sábado, que anteriormente definia as posições da corrida principal, também terá sua própria classificação, mas com tempo reduzido.

