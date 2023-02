Ford anuncia a pré-venda da F-150, picape mais famosa do mundo

A nova picape grande é um dos dez lançamentos programados pela Ford no Brasil em 2023. Ao lado da Ranger e da Maverick, ela chega para ampliar a família Raça Forte e formar a linha mais completa do segmento. Entre outras exclusividades, é a única com carroceria feita em liga de alumínio ultrarresistente, que aumenta a rigidez e reduz em cerca de 200 kg o peso total do veículo.

“É uma grande satisfação lançar no Brasil a F-150, o produto que melhor simboliza a autoridade e liderança global da Ford em picapes”, diz Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul. “Ela é o maior ícone da Série F, que ao longo de suas 14 gerações construiu um legado impressionante de inovação, tecnologia e confiabilidade, liderando tendências e antecipando os desejos dos clientes.”

A Ford F-150, picape mais famosa do mundo e líder do mercado norte-americano há mais de 40 anos, já tem data oficial para estrear no Brasil. A Ford vai iniciar a pré-venda do modelo no próximo dia 14 de fevereiro, para clientes da marca, e no dia 16 para os demais consumidores, com entrega das primeiras unidades a partir de maio.

Inovadora e completa

A F-150 também é a primeira no Brasil a trazer o SYNC 4, sistema multimídia e de conectividade de nova geração, com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Os sistemas de iluminação e câmeras externas 360º são outras inovações da picape.

A cabine traz o que há de melhor em espaço e requinte, com painel 100% digital de 12 polegadas, teto solar panorâmico, som premium da B&O e ajuste elétrico com memória para os bancos, volante e pedais. A caçamba, líder em capacidade, tem tampa com acionamento elétrico para abertura e fechamento, escada de acesso, tomada de 110 volts, iluminação em LED e proteção do tipo “spray-in”, mais durável e resistente.

A F-150 2023 será oferecida em duas versões, Lariat e Platinum, ambas equipadas com motor V8 5.0, transmissão automática de 10 marchas, tração 4x4, pacote off-road FX4 e oito modos de condução. Ela é campeã de segurança, com tecnologias avançadas de assistência ao motorista.

Estilo, conforto e requinte

Em ambas as versões o sistema de som é da B&O, de altíssima qualidade, com subwoofer na traseira e um total de oito alto-falantes na Lariat e 18 na Platinum.

No console central, a manopla de câmbio 100% retrátil permite criar uma mesa de apoio para equipamentos, como laptops. Externamente, o estribo com assistência elétrica é acionado automaticamente ao se aproximar com a chave, como uma saudação de boas-vindas.

A F-150 Lariat conta com detalhes em tom avermelhado no painel, nas laterais e no console. A versão Platinum traz detalhes e costuras dos bancos em tom terroso, pequenas placas com o nome da versão e o oval Ford prateado no volante, sendo o único veículo da marca a oferecer essa execução, o que ressalta a sua exclusividade.

“O interior da F-150 combina formas e materiais com texturas diferentes, como couro, filme metálico e costuras diferenciadas para criar um ambiente de grande harmonia e requinte, contrastando com o tom escuro do painel, do teto e dos bancos. E também foi projetado para oferecer muita praticidade”, diz Ricardo Sugimoto, supervisor de Design da Ford América do Sul.

A cabine é extremamente confortável, tanto para o motorista como para os passageiros, com espaço de sobra e excelente ergonomia especialmente na segunda fileira de bancos. Dispõe de ajuste elétrico com memória para o banco do motorista (10 posições), para o banco do passageiro (8 posições), volante (altura e profundidade) e pedais. O assento traseiro pode ser facilmente rebatido para acomodar bagagens e, abaixo dele, há um prático compartimento de 55 litros com chave.

A versão Lariat, com proposta esportiva, possui acabamento escurecido nas rodas, grade, maçanetas e retrovisores. Já a Platinum entrega um pacote voltado para o luxo e refinamento, com itens cromados de acabamento brilhante ou acetinado. O aplique metálico na tampa da caçamba traz em destaque o nome da versão, deixando claro tratar-se da série mais requintada do modelo.

A frente com capô elevado, a grade ampla e as rodas de 20” calçadas com pneus all-terrain Hankook 275/65 R20 são elementos que reforçam a sua robustez. O conjunto óptico de LED, com farol alto automático e conversão dinâmica em curvas, cria uma assinatura que garante fácil identificação da picape mesmo em ambientes escuros.

A F-150 é a matriz do DNA de design Raça Forte, trazendo as atualizações estéticas que são incorporadas às demais picapes da linha. A carroceria de dimensões amplas – com 5.880 mm de comprimento, 1.960 mm de altura e 2.090 mm de largura – e volumes bem distribuídos, herdados de outras gerações, transmite robustez e imponência. É um veículo que se destaca por onde passa.

Líder em desempenho e capacidade





A F-150 é o ícone da família Raça Forte, conceito que expressa a paixão, a experiência e dedicação da Ford em criar as picapes mais fortes, capazes e duráveis do mundo, testadas e aprovadas nas condições mais difíceis.





Esse DNA está presente na F-150 desde a estrutura, com chassi de aço e cabine e caçamba feitas com quatro ligas diferentes de alumínio de alta resistência, usadas também em aplicação militar, que renderam muitas patentes e prêmios para a Ford.





“Além de aumentar em 29% a rigidez na parte frontal e em 5,8% a rigidez torcional, esse material inovador contribui para reduzir em 200 kg o peso do veículo, beneficiando a performance, o consumo de combustível e a capacidade de carga”, destaca André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford América do Sul.





Durante o seu desenvolvimento, a nova F-150 foi testada em mais de 1 milhão quilômetros em todas as situações de uso, desde o gelo até o deserto, em temperaturas de 40ºC negativos a 40ºC. E também foi validada no Brasil para garantir seu desempenho nas condições locais.





O motor Coyote V8 5.0 a gasolina da F-150 é o mais potente da categoria, com 405 cv (@ 6.000 rpm) e torque de 56,7 kgfm (@ 4.250 rpm). O seu câmbio automático de dez marchas, com opção de trocas manuais, também é o melhor do segmento, com gerenciamento inteligente para entregar o máximo rendimento e eficiência.





Esse conjunto é o mesmo usado no Mustang, com uma calibração adaptada para picapes, e dá à F-150 o desempenho de um esportivo, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos, sem abrir mão do consumo. Com auxílio da grade aerodinâmica ativa e do sistema auto start-stop, ela faz 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, o que permite uma autonomia de mais de 1.000 km com o tanque estendido de 136 litros.





O sistema de tração conta com quatro opções para oferecer o melhor desempenho em cada situação e tipo de terreno: 4x2, 4x4 High, 4x4 Low e o exclusivo 4x4 A, sob demanda. O seu pacote off-road inclui ainda bloqueio do diferencial eletrônico, amortecedores otimizados e protetores metálicos inferiores. A suspensão dianteira é independente, do tipo “double wishbone”, e a traseira de eixo rígido com feixe de molas.





A F-150 tem oito modos de condução: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Neve intensa/Areia, Lama/Terra, Rocha/Avanço lento e Rebocar/Transportar. Eles alteram parâmetros como trocas de marcha, aceleração, peso da direção e controle de estabilidade e tração para oferecer a melhor resposta em cada situação.





A caçamba comporta 1.370 litros e possui a maior capacidade de carga do segmento: 728 kg na versão Lariat e de 681 kg na Platinum. Ambas podem rebocar 3.515 kg e já vêm com receptor de engate e preparação elétrica para trailer, controle de freio e de oscilação de reboque. Além disso, contam com o assistente de reboque Pro Trailer, recurso exclusivo com câmera que facilita a direção até para quem não tem experiência nesse tipo de manobra.