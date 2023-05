Jeep lança nova versão do Renegade no Brasil

A Jeep lançou uma nova versão do Renegade, a 1.3 Turbo 4x2, para o público brasileiro e que permite que o motorista aproveite ainda mais a força do motor turbo flex T270, que equipa os demais veículos da linha.

Também conta com três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17", câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, sistema multimídia de 7" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e limitador de velocidade ajustável.





Essa nova versão se junta às quatro versões já comercializadas no país - Sport, Longitude, Série S e TrailHawk - cada uma com uma ampla lista de equipamentos de segurança e conforto. O modelo tem valor sugerido de R$ 125.990.





O Renegade chegou ao Brasil em 2015 e mudou o segmento nopaís.Há cerca de um ano, ganhou uma nova geração, com atualizações dentro e fora da cabine com novas tecnologias avançadas.