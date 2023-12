5 dicas para não cair em golpes ao comprar seu próximo carro pela internet

Motorista de apps cobra taxa para uso do ar-condicionado em meio à nova onda de calor Passageiros têm reclamado no X, antigo Twitter, sobre a falta do uso do ar-condicionado em aplicativos de transporte de passageiro nas modalidades mais baratas.



Confira a seguir os cinco principais pontos, segundo especialistas, que precisam ser considerados antes de adquirir seu próximo carro na web. Publicidade

1 - PROCURE POR SITES OFICIAIS

Para evitar dores de cabeça, é fundamental escolher uma empresa com boa reputação e ótimas recomendações. Além disso, é importante acessar o site oficial da concessionária para conferir a procedência. Escolher sites reconhecidos, verificar a reputação dos vendedores por meio de plataformas como Reclame Aqui e estar atento ao endereço eletrônico são práticas essenciais para evitar golpes. Publicidade

Ao comprar de pessoas físicas, a atenção precisa ser ainda mais redobrada, escolhendo locais públicos para encontros e realizando uma pesquisa minuciosa sobre o anunciante para assegurar uma transação segura. Plataformas dedicadas à compra de carros, simplificam a pesquisa por veículos novos e usados, oferecendo a conveniência de explorar anúncios de vendedores particulares e concessionárias.

2 - FIQUE ATENTO AO PREÇO Publicidade

Na busca por um carro novo, o preço muitas vezes é o fator inicial de atração para os compradores. Contudo, ofertas excessivamente baixas, como um Renault Kwid 2021 por R$ 20 mil, podem indicar golpes ou condições duvidosas do veículo.



Assim, é crucial desconfiar de preços muito abaixo do padrão, especialmente ao adquirir um seminovo. Golpistas podem pressionar por pagamentos adiantados, alegando garantia na compra. No entanto, a orientação é evitar qualquer pagamento antes da verificação presencial do veículo, avaliação cuidadosa e formalização do contrato. Publicidade

A desconfiança em relação a valores substancialmente abaixo da Tabela Fipe torna-se uma estratégia vital para prevenir fraudes antes de constatar potenciais problemas na origem e conservação do automóvel.

3 - HISTÓRICO DO VEÍCULO Publicidade

Antes de finalizar a compra, é essencial examinar o histórico do veículo para evitar surpresas futuras, identificando possíveis problemas como acidentes passados ou participação em leilões. Essa análise é crucial para garantir que o carro não seja roubado ou esteja envolvido em questões ilegais.

Diante da possibilidade de identidades falsas on-line, uma conversa prévia com o vendedor é fundamental. Realizar chamadas em vídeo com o vendedor não só ajuda a confirmar sua autenticidade, como também permite visualizar o veículo antes do encontro presencial, proporcionando uma camada adicional de segurança durante o processo de compra.



4 - AGENDE UM TEST DRIVE

Uma dica crucial para evitar golpes ao comprar um seminovo on-line, seja com pessoa física ou em concessionária, é solicitar uma vistoria cautelar do veículo ou um laudo de procedência ao vendedor. Essa inspeção é vital para garantir informações precisas sobre a estrutura do carro, revisar todos os documentos e verificar o histórico do veículo.

Caso haja irregularidades na documentação, é provável que sejam reveladas durante esse processo. Ao se deparar com um carro de interesse, é recomendável agendar uma visita para avaliação pessoal, incluindo um test-drive e esclarecimento de dúvidas com o vendedor. A presença de um mecânico de confiança durante essa visita pode proporcionar uma análise mais detalhada.

5 - TENHA ATENÇÃO AOS DETALHES

Ao avaliar anúncios de carros, é extremamente importante examinar minuciosamente a veracidade das informações. A quilometragem do veículo, por exemplo, deve ser cuidadosamente analisada em relação ao estado geral, incluindo estofados e pneus.

Em casos de modelos mais antigos com quilometragem surpreendentemente baixa, é aconselhável exigir o laudo cautelar do Detran para verificar a autenticidade do hodômetro. "Adicionalmente, é importante estar alerta para golpes envolvendo falsas vendas de consórcio, quando golpistas oferecem cartas de crédito contempladas a preços abaixo do mercado", conclui o head comercial da Dealersites.