Nota Paraná contribui com quase R$ 7 milhões na quitação do IPVA 2023

Durante 20 dias do mês de novembro, foram transferidos R$ 6,6 milhões em créditos do Programa Nota Paraná para pagamento de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2023. O volume de recursos de crédito envolve 115.154 veículos. O prazo para transferência se encerrou na noite deste domingo (20).







Criado pelo governo do estado e coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao cidadão que coloca o CPF na nota parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) recolhido nas compras no varejo.

O crédito gerado pode ser utilizado para pagar o IPVA em sua integralidade ou em parte, caso o recurso não seja suficiente para cobrir o valor total. O crédito gerado pelo programa também pode ser transferido para a conta bancária do contribuinte.





Desde 2017, quando o Nota Paraná passou a ser creditado no IPVA, já foram transferidos mais de R$ 75 milhões de créditos.







Para se cadastrar e participar dos sorteios do Nota Paraná é só acessar o site clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço de e-mail para criação da senha pessoal.