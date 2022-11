Após doze horas, manifestantes liberam fluxo em rodovia do litoral do Paraná

Manifestantes insatisfeitos com o resultado das urnas no segundo turno bloqueiam o km 6 da BR 277, em Paranaguá, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A interdição total das pistas ocorreu entre a noite deste domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21). A liberação parcial só foi reportada por volta das 12h45.





De acordo com informações oficiais, foram liberadas as das faixas sentido litoral e uma do litoral para a capital. O bloqueio das duas pistas provocou congestionamento que chegaram a 13 quilômetros de fila, que geram lentidão no tráfego após a desobstrução.

