Paraná registra mais uma alta nas vendas de carros seminovos e usados

2023 tem mostrado bons resultados para o comércio de veículos seminovos e usados, conforme a Assovepar (Associação dos Revendedores de Veículos do Estado do Paraná). No acumulado do ano, de janeiro a outubro, o índice de crescimento foi de 10,2% em relação ao mesmo período de 2022.





No mês de outubro, as vendas superaram as registradas em setembro em 4,1%. Os resultados obtidos chegam a superar a média nacional, que, na soma do ano, cresceu 9% e, no mês de outubro, ultrapassou em 3,7% as vendas de setembro.

Publicidade

Publicidade





O resultado traz otimismo para o setor, que projeta fechar o ano com bons índices de crescimento. Para o presidente da Assovepar, César Lançoni Santos, as vendas devem continuar em alta nos meses de novembro e dezembro. "Com a injeção do décimo terceiro na economia, o aumento da confiança do consumidor, a redução nas taxas de juros do financiamento e os preços dos seminovos e usados sendo mais atrativos em relação aos novos, a tendência é que nosso segmento continue em alta", aponta.





Dados do mercado

Publicidade





No Paraná, conforme o relatório da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), o mês de outubro fechou com a comercialização de 100.861 unidades, entre carros de passeio, comerciais leves e pesados, motos, entre outros, contra 96.935 unidades no mês anterior, representando um aumento de 4,1%.





No ano, de janeiro a outubro de 2023, foram vendidos 1.009.448 veículos, contra 916.240 no mesmo período de 2022, resultando em um crescimento de 10,2%.





Novamente, o destaque vai para os "velhinhos", com mais de 13 anos de uso. Eles lideraram as vendas no acumulado do ano, com 428.521 unidades, um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram vendidas 376.492.





O mercado nacional fechou outubro com a venda de 1.227.681 unidades, um resultado 3,7% superior ao registrado em setembro. No acumulado deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, apresentou um crescimento de 9%, alcançando a marca de 11.855.567 de veículos.