Ponta Grossa: Parque Estadual de Vila Velha disponibiliza carregador para carros elétricos

Para quem deseja conhecer os Campos Gerais ou simplesmente está de passagem pela BR 376, na altura do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, a bordo de um carro elétrico, não precisa se preocupar em ficar sem bateria.





O Parque agora é um ponto de eletroposto e disponibiliza gratuitamente o MINI Wallbox, um equipamento de carga para carros elétricos que carrega por completo um veículo em cerca de três horas.

A estação de recarga, localizada no estacionamento do Parque Vila Velha, permite o uso por diferentes usuários através do leitor de cartão de memória, e o carregamento de veículos elétricos e híbridos de várias marcas do mercado brasileiro, com potência até 26 vezes superior à de carregadores portáteis, capaz de realizar a carga completa das baterias em muito menos tempo.





“O equipamento está disponível durante todo o horário de funcionamento do Parque. De quarta à segunda-feira, das 9h às 17h. Quem precisar utilizar o carregador, pode aproveitar um dia no Parque enquanto espera a carga completa de seu veículo”, destaca o gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

Sobre o Parque Vila Velha





Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.





As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.