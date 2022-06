Pneu murcho: veja algumas dicas para se prevenir

Um pneu murcho no veículo é algo inesperado e que pode acontecer a qualquer momento, até mesmo durante à noite em algum local deserto, com difícil acesso a postos de gasolina ou borracharias. No entanto, existe uma maneira bastante prática para o motorista se prevenir diante deste tipo de situação.

Para evitar a troca de pneus em locais inapropriados, ou até mesmo para as pessoas inexperientes neste serviço, uma super dica é carregar sempre um compressor de ar no porta-malas do veículo. A Multilaser, um dos maiores players do segmento de produtos de alta tecnologia no setor automotivo, oferece três modelos de compressores de ar, com voltagem de 12 V, capazes de inflar o pneu em poucos minutos com muita facilidade.

O modelo mais compacto oferece uma capacidade de pressão de 250 PSI com marcador (manômetro), vazão de 15 litros por minuto e três adaptadores para encher bolas, balão e pequenos produtos infláveis. Outra opção disponível é o modelo com botão liga e desliga, que oferece mais praticidade durante o manuseio. Este compressor acompanha uma mangueira de 45 centímetros e vazão de 15 litros por minuto, proporcionando uma capacidade de pressão de até 200 PSI, apropriado também para encher pneus de bicicletas e motos.

Ainda há outra alternativa de compressor com lanterna, para locais com pouca ou nenhuma iluminação. O compressor dispõe de um cilindro metálico de seis centímetros de diâmetro que permite maior vazão, chegando até 25 litros por minuto e capacidade de pressão a 150 PSI.

“Se o pneu furar ou murchar no meio do caminho, o usuário consegue dar uma rápida compressão de ar ao conectar o aparelho na tomada 12 V do carro. Em até dez minutos, o pneu estará em condições de rodar até um local seguro para que sejam tomadas as devidas providências”, explica Erick Magalhães, Gerente Nacional da linha automotiva da Multilaser.